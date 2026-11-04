CYBEROPERATIONS
4 novembre 2026
Comment la Corée du Nord est devenue un leader mondial du piratage informatique commandité par l'État
Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a été victime d'un vol massif fin octobre. Environ 6,36 milliards de dollars américains (4,74 milliards de livres sterling) ont été dérobés en l'espace de 20 minutes lors d'une attaque qualifiée de la plus importante de l'histoire.
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THEMATIQUESInternational
Jinkyung Baek est doctorant en recherche politique au King’s College de Londres. Ses recherches doctorales portent sur la coopération internationale en tant que mécanisme de lutte contre les cybermenaces, en utilisant les cyberattaques de la Corée du Nord comme étude de cas.
Jinkyung Baek est doctorant en recherche politique au King’s College de Londres. Ses recherches doctorales portent sur la coopération internationale en tant que mécanisme de lutte contre les cybermenaces, en utilisant les cyberattaques de la Corée du Nord comme étude de cas.