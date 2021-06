Comment la Chine a échappé au piège qui avait englouti les anciens pays du bloc communiste d’Europe de l’Est

Des habitants se tiennent devant un panneau d'affichage représentant Deng Xiaoping à la veille du 40e anniversaire de la politique de "réforme et d'ouverture" du pays à Shenzhen, le 17 décembre 2018.

Dans un excellent livre intitulé "How China Escaped Shock Therapy" (Comment la Chine a échappé à la thérapie de choc), dont j'étais l'un des intervenants (avec Jamie Galbraith et Bin Wong), Isabella Weber explique, entre autres, comment la Chine a échappé à la thérapie de choc et au Big Bang, et a créé, ou trouvé par hasard, son propre chemin vers la croissance économique.



Weber ne mentionne qu'en passant que la Chine a également échappé à une autre calamité possible : le piège de la dette. Cette menace est apparue vers 1978, lorsque Hua Guofeng a voulu relancer l'économie en utilisant l'approche est-européenne de la croissance économique. Weber parle des délégations économiques chinoises qui se sont rendues en Hongrie et en Yougoslavie en 1988 pour discuter de l'expérience des réformes dans ces deux pays ; elles sont revenues avec une évaluation plutôt négative, fondée sur les performances de croissance anémiques et l'inflation élevée dans ces pays. Mais, je suppose qu'ils sont également revenus avec une mise en garde contre le piège de la dette.



Il est donc intéressant d'examiner de plus près comment la Yougoslavie, la Roumanie, la Pologne et la Hongrie, toutes indépendantes, se sont engagées dans les années 1970, après le choc pétrolier et alors que les pétrodollars étaient abondants, dans des emprunts à grande échelle auprès de sources occidentales, tant publiques que privées. Ces emprunts répondaient au désir d'accélérer la croissance, processus qui a également motivé les réformes économiques en Yougoslavie en 1965, en Hongrie en 1968, et le changement de gouvernement en Pologne en 1970 après les émeutes de Gdansk. L'idée que les réformateurs avaient à l'esprit était d'emprunter à l'Ouest, d'utiliser les fonds pour construire soit des industries de substitution aux importations (comme cela se faisait effectivement dans la plupart des pays du monde à l'époque), soit une production orientée vers l'exportation et génératrice de devises fortes. Dans les deux cas, espéraient-ils, les emprunts seraient rentabilisés. Les pays économiseraient l'argent qu'ils dépensaient sur les importations en devises fortes en produisant la "marchandise" chez eux, ou ils deviendraient des exportateurs vers l'Ouest. (C'est sous Gierek que la Pologne a le plus clairement défini son programme).



En outre, il était politiquement préférable d'emprunter plutôt que d'essayer d'attirer les investisseurs étrangers (occidentaux). Lorsque vous empruntez, vous conservez évidemment le contrôle total de l'utilisation de cet argent ; vous pouvez choisir d'atteindre d'autres objectifs, comme aider au développement des régions plus pauvres, obtenir un soutien politique ou même utiliser les fonds pour la consommation. Avec les investisseurs étrangers, on est limité à accepter ce qui leur plaît.



Cette logique a conduit, comme on le sait, tous les pays socialistes dans une impasse. Leurs investissements étaient inefficaces, les nouvelles entreprises devenaient un fardeau. (Il existe un très beau livre sur les investissements yougoslaves les plus inutiles de l'époque, publié en 1990, que j'ai lu à l'époque et que je garde toujours sur mon étagère. Il s'appelle, en traduction anglaise, "Among the ruins of wasted investments" par Ratko Bošković). Ainsi, le taux de rendement de l'argent emprunté était inférieur au taux d'intérêt que les pays payaient sur leurs prêts occidentaux. Il n'est pas impossible, je pense, que le taux de rendement ait même été négatif. Quoi qu'il en soit, cela signifie que tous les pays socialistes qui ont emprunté à tour de bras dans les années 70 ont soudainement dû, lorsque les taux d'intérêt américains et mondiaux ont augmenté à la suite du choc Volcker, transférer un pourcentage significatif de leur PIB à l'étranger.



(On pourrait dire que Volcker a ainsi mis fin au socialisme dans ces pays. Bien entendu, il s'agit là d'un commentaire quelque peu facétieux, car ce qui a mis fin au socialisme, c'est, entre autres, l'inefficacité des investissements. Le choc Volcker n'a fait que le souligner).



L'incapacité à assurer le service de la dette s'est manifestée de manières différentes, mais liées. En Yougoslavie, elle a conduit à des emprunts massifs auprès du FMI. Le prêt accordé par le FMI à la Yougoslavie en 1981 était le plus important que le FMI ait jamais accordé à ce moment-là. Et ce, pour un pays de 20 millions d'habitants ! Mais la Yougoslavie était stratégiquement importante pour l'Occident. (Il faut se rappeler que le prêt a été accordé au plus fort des tensions de la guerre froide, environ un an après l'invasion de l'Afghanistan, ce qui a rendu l'importance stratégique de la Yougoslavie encore plus grande. L'Occident a toujours pensé que les Soviétiques priaient sur la Yougoslavie pour la ramener dans le giron). La Yougoslavie n'a jamais réussi à sortir du "piège de la dette" et, au milieu des années 80, l'hyperinflation et le chômage élevé des jeunes, ainsi que la question insoluble du Kosovo, ont attiré l'attention des élites politiques sur le nationalisme. Mais il ne fait guère de doute, à mon avis, que la catastrophe économique des années 1980 lui a ouvert la voie.



En Pologne, la crise de la balance des paiements a conduit à des tentatives d'imposer l'austérité, ce qui, dans le contexte d'une classe ouvrière toujours agitée, a donné naissance à "Solidarité" et a entraîné un nouveau changement de gouvernement. (Gierek est tombé sur le même test qui l'avait porté au pouvoir en 1970.) La Pologne a imposé la loi martiale en décembre 1981 et a fait défaut au Club de Paris. Bien que la Pologne ait été en 1986 membre du FMI et de la Banque mondiale, elle n'a reçu aucune aide de ces deux institutions. Techniquement, l'absence de prêts s'explique par son statut de pays en défaut de paiement, mais la véritable raison est bien sûr politique. Les États-Unis n'allaient pas renflouer un régime communiste qui venait d'imposer l'état d'urgence et d'interdire un syndicat anticommuniste fort de dix millions de personnes. En 1988, la Pologne a essayé un autre programme d'austérité ("L'opération prix et revenu") qui n'était pas très différent du programme Balcerowicz un an plus tard. Mais il a échoué en raison du refus des travailleurs d'accepter des réductions de salaire. Les négociations de la Table ronde étaient censées résoudre l'impasse, ce qu'elles ont fait en remplaçant (de manière plutôt inattendue) le parti communiste au gouvernement, ouvrant ainsi la voie au rééchelonnement de la dette polonaise et à la mise en œuvre du programme Balcerowicz.



En Roumanie, la crise de la dette a conduit Ceausescu à décider de suivre un cours accéléré de remboursement de la dette extérieure, afin de se débarrasser définitivement de l'ingérence économique étrangère. Il a imposé des mesures incroyablement austères, y compris des coupures draconiennes d'électricité, une réduction de la disponibilité de la nourriture, etc. En 1989, Ceausescu fait figure de solitaire en Europe et est renversé par un coup d'État.



La Hongrie se traîne avec une faible croissance et des problèmes permanents de balance des paiements, sans même être en défaut de paiement, ni même rééchelonner sa dette. (Certains Hongrois se plaignaient qu'après 1989, la Pologne avait bénéficié d'une remise de 65 % de sa dette, alors que la Hongrie devait tout rembourser). Le changement de régime a suivi en Hongrie également.



La Chine, quant à elle, a évité tout cela, peut-être par simple chance d'être un réformateur tardif et de voir où mène l'emprunt sans changement de la structure de la gouvernance économique. Elle a également échappé au Big Bang, après avoir été, comme l'explique Weber, trois fois à deux doigts de le mettre en œuvre. Contrairement à la répression en Pologne qui a laissé Jaruzelski dans les limbes, les violences de Tiananmen en 1989 ont ironiquement déplacé les énergies du changement politique vers le développement économique. Lorsque Deng a fait sa célèbre "tournée du Sud" en 1992 (qu'il a effectuée en tant que, techniquement, citoyen privé), la Chine était prête à emprunter l'autre voie : attirer les investissements étrangers et ceux de la diaspora, acquérir des technologies étrangères et imiter les économies "miracles" d'Asie de l'Est.



L'histoire racontée ici est importante pour deux raisons. Premièrement, pour comprendre les sources du succès chinois qui n'étaient pas planifiées, mais le produit d'un certain nombre de développements fortuits. Deuxièmement, pour nous faire comprendre que le principal moteur de la chute des régimes communistes est économique. Les politologues occidentaux aiment écrire sur la "liberté" et "l'esprit de 1989", etc. Souvent, ils ne connaissent pas grand-chose à l'économie communiste et ne saisissent pas non plus comment des économies inefficaces, et le désir de les réformer en utilisant les crédits occidentaux, ont créé une puissante combustion qui, assez rapidement (en moins d'une décennie), a brisé le dos du communisme.