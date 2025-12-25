©
Offrir ou recevoir un cadeau peut représenter des difficultés pour ceux qui manquent d’affirmation de soi.
STRESS DE NOEL
25 décembre 2025
Comment gérer l’angoisse de ne pas avoir choisi (ou reçu…) le bon cadeau à Noel
Une personne sur trois se dit stressée à l’approche des fêtes. Alors pour sortir de l'angoisse des cadeaux de Noël, Atlantico interroge le docteur Philippe Presles.
2 min de lecture
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Presles est médecin, psychothérapeute (TCC, ACT et EMDR) et essayiste. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment Guérir de vos angoisses en 6 séances aux Éditions Robert Lafont (2025).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Presles est médecin, psychothérapeute (TCC, ACT et EMDR) et essayiste. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment Guérir de vos angoisses en 6 séances aux Éditions Robert Lafont (2025).