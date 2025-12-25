POLITIQUE
Offrir ou recevoir un cadeau peut représenter des difficultés pour ceux qui manquent d’affirmation de soi.

©

STRESS DE NOEL

25 décembre 2025

Comment gérer l’angoisse de ne pas avoir choisi (ou reçu…) le bon cadeau à Noel

Une personne sur trois se dit stressée à l’approche des fêtes. Alors pour sortir de l'angoisse des cadeaux de Noël, Atlantico interroge le docteur Philippe Presles.

Philippe Presles Go to Philippe Presles page

Philippe Presles

Philippe Presles est médecin, psychothérapeute (TCC, ACT et EMDR) et essayiste. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment Guérir de vos angoisses en 6 séances aux Éditions Robert Lafont (2025).

