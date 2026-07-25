ECONOMIE MONDIALE

Comment gagner une guerre commerciale ? Le livre que devrait potasser Donald Trump en relançant son bras de fer sur les tarifs

Alors que Donald Trump relance sa guerre des droits de douane, How to Win a Trade War, le nouvel ouvrage de Soumaya Keynes et Chad Bown, tombe à point nommé. Les deux économistes invitent à dépasser le clivage entre libre-échange et protectionnisme pour s'interroger sur les conditions dans lesquelles les tarifs douaniers peuvent réellement être efficaces.