POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Donald Trump. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

ECONOMIE MONDIALE

25 juillet 2026

Comment gagner une guerre commerciale ? Le livre que devrait potasser Donald Trump en relançant son bras de fer sur les tarifs

Alors que Donald Trump relance sa guerre des droits de douane, How to Win a Trade War, le nouvel ouvrage de Soumaya Keynes et Chad Bown, tombe à point nommé. Les deux économistes invitent à dépasser le clivage entre libre-échange et protectionnisme pour s'interroger sur les conditions dans lesquelles les tarifs douaniers peuvent réellement être efficaces.

Photo of Jean-Luc Demarty
Jean-Luc Demarty Go to Jean-Luc Demarty page

7 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

géopolitique , Donald Trump , Guerre commerciale , tarifs douaniers , relations commerciales

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Demarty image
Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

Populaires

1Le plus grand accélérateur de particules au monde pourrait enfin aider à percer les secrets du boson de Higgs
2Révélations sur l’organigramme secret de la Force al-Qods dont les tentacules étranglent plus que jamais l’Iran
3Cyril Hanouna pelle Shana Loustau dans Match, Sebastien Lecornu y reïkise Tiga; Carla & Nicolas Sarkozy prennent le maquis, George & Amal Clooney font un caprice, Justin Bieber refuse du lourd à Madonna, Iris Mittenaere & Antoine Dupont s’enfument au Pyla
4Les grands singes utilisent les contacts physiques depuis six millions d'années pour apaiser les tensions et préserver la cohésion sociale
5Faut-il laisser l’humanité disparaître ?
6Dette de la France : le graphique qui dit tout du krach qui nous menace et… qui inquiète Berlin
7Ce qui se cache vraiment derrière les mauvais procès faits à François-Noël Buffet, le nouveau défenseur des droits