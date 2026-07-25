ECONOMIE MONDIALE
25 juillet 2026
Comment gagner une guerre commerciale ? Le livre que devrait potasser Donald Trump en relançant son bras de fer sur les tarifs
Alors que Donald Trump relance sa guerre des droits de douane, How to Win a Trade War, le nouvel ouvrage de Soumaya Keynes et Chad Bown, tombe à point nommé. Les deux économistes invitent à dépasser le clivage entre libre-échange et protectionnisme pour s'interroger sur les conditions dans lesquelles les tarifs douaniers peuvent réellement être efficaces.
7 min de lecture
MOTS-CLESgéopolitique , Donald Trump , Guerre commerciale , tarifs douaniers , relations commerciales
THEMATIQUESGéopolitique
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).