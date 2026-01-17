©
De jeunes joueurs d'échecs se concentrent lors d'une partie durant un championnat du monde à Montevideo.
RACINES DU TALENT
17 janvier 2026
Comment devenir un prodige ? Une étude auprès de 34.000 génies a des réponses qui pourraient vous surprendre
Une vaste étude internationale menée auprès de 34.000 profils d’exception (prix Nobel, champions olympiques, compositeurs de renom ou grands joueurs d’échecs) remet en cause un dogme tenace sur la spécialisation précoce et la voie royale vers l’excellence.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
