POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
De jeunes joueurs d'échecs se concentrent lors d'une partie durant un championnat du monde à Montevideo.

©

De jeunes joueurs d'échecs se concentrent lors d'une partie durant un championnat du monde à Montevideo.

RACINES DU TALENT

17 janvier 2026

Comment devenir un prodige ? Une étude auprès de 34.000 génies a des réponses qui pourraient vous surprendre

Une vaste étude internationale menée auprès de 34.000 profils d’exception (prix Nobel, champions olympiques, compositeurs de renom ou grands joueurs d’échecs) remet en cause un dogme tenace sur la spécialisation précoce et la voie royale vers l’excellence.

Photo of Pascal Neveu
Pascal Neveu Go to Pascal Neveu page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Neveu image
Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

Populaires

1Le chancelier Merz reconnaît enfin l'ampleur du désastre de la transition écologique allemande
2Mercosur : la grande distribution se joint au bal des Tartuffes cherchant à faire oublier ses propres pratiques
3Tremblement de terre électoral au Portugal : le parti Chega mène la danse de la campagne présidentielle
4Les inégalités dans la Russie en guerre
5Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins
6La strangulation pendant le sexe : cette pratique de plus en plus répandue aux risques toujours aussi mal compris
7Investissements militaires : derrière les efforts budgétaires, les illusions et le déni d’obstacles