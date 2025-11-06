SCIENCE CULINAIRE ET PHYSIQUE

6 novembre 2025

Comment cuire les pâtes parfaites à l’aide d’un… accélérateur de particules

Une équipe de chercheurs a percé les secrets de la cuisson parfaite des pâtes, en dévoilant comment le gluten, le sel et même le temps d’ébullition influencent leur texture et leur structure. Leurs découvertes pourraient révolutionner les pâtes sans gluten.