Cuisson des pâtes. (Image d'illustration)
SCIENCE CULINAIRE ET PHYSIQUE
6 novembre 2025
Comment cuire les pâtes parfaites à l’aide d’un… accélérateur de particules
Une équipe de chercheurs a percé les secrets de la cuisson parfaite des pâtes, en dévoilant comment le gluten, le sel et même le temps d’ébullition influencent leur texture et leur structure. Leurs découvertes pourraient révolutionner les pâtes sans gluten.
Maître de conférences en chimie physique à l’Université de Lund
