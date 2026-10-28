MEMOIRE
28 octobre 2026
Combien de temps portons-nous la mémoire de nos chers disparus ? Des démographes ont fait le calcul
Halloween marque le début d’une série de fêtes religieuses et culturelles destinées à honorer les défunts, notamment la Toussaint, le jour des défunts et le « Jour des morts ». Pourtant, les proches disparus ne disparaissent pas pour autant de la sphère sociale des vivants, même une fois les décorations de fantômes et de squelettes remisées.
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MOTS-CLESdécès , disparition , proches , mémoire , population
THEMATIQUESSciences
Les recherches de Emily Smith-Greenaway visent à comprendre les inégalités sociales tout au long de la vie, qu'elle mesure généralement en termes de disparités en matière de santé physique et mentale, ainsi que de survie. Tous ses travaux s'inscrivent dans une perspective démographique et utilisent des méthodes quantitatives.
Ashton Verdery est un sociologue et démographe qui a recours à des méthodes computationnelles et statistiques pour mener des recherches sur les réseaux sociaux ; il s’interroge sur la manière dont les individus sont socialement liés entre eux, sur les raisons de ces liens, ainsi que sur les conséquences qui en découlent.
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Les recherches de Emily Smith-Greenaway visent à comprendre les inégalités sociales tout au long de la vie, qu'elle mesure généralement en termes de disparités en matière de santé physique et mentale, ainsi que de survie. Tous ses travaux s'inscrivent dans une perspective démographique et utilisent des méthodes quantitatives.
Ashton Verdery est un sociologue et démographe qui a recours à des méthodes computationnelles et statistiques pour mener des recherches sur les réseaux sociaux ; il s’interroge sur la manière dont les individus sont socialement liés entre eux, sur les raisons de ces liens, ainsi que sur les conséquences qui en découlent.