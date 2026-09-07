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Des soldats de la Légion étrangère participent à un exercice d'entraînement sur le terrain militaire de Canjuers, dans le sud de la France.
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RAMBO VI

7 septembre 2026

Colombie : enlevé par des dissidents des Farc, un soldat de la Légion étrangère française a réussi à s’évader après quatre jours dans la nature

Capturé le 6 août dans le Sud-Ouest de la Colombie par un groupe dissident des ex-Farc, le caporal colombien servant dans la Légion étrangère française est parvenu à échapper à ses ravisseurs.

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MOTS-CLES

José Olger Melo Charry , légion étrangère , soldat , Farc , otages , jungle , colombie , Rambo , survie , courage , sacrifice , otage , enlèvement , séquestration , Narino , légion étrangère française

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.