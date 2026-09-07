RAMBO VI
7 septembre 2026
Colombie : enlevé par des dissidents des Farc, un soldat de la Légion étrangère française a réussi à s’évader après quatre jours dans la nature
Capturé le 6 août dans le Sud-Ouest de la Colombie par un groupe dissident des ex-Farc, le caporal colombien servant dans la Légion étrangère française est parvenu à échapper à ses ravisseurs.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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