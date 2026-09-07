RAMBO VI

Colombie : enlevé par des dissidents des Farc, un soldat de la Légion étrangère française a réussi à s’évader après quatre jours dans la nature

Capturé le 6 août dans le Sud-Ouest de la Colombie par un groupe dissident des ex-Farc, le caporal colombien servant dans la Légion étrangère française est parvenu à échapper à ses ravisseurs.