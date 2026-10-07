IMAGE DE LA JUSTICE

Le collège de déontologie de la justice considère qu'un juge prenant publiquement des positions politiques porte atteinte à l'image de l'institution, mais le principe sera-t-il respecté ?

Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire estime qu'un magistrat relayant publiquement des positions partisanes porte atteinte à son devoir de réserve, à son apparence d'impartialité et à l'image de la justice. Pour Luc Fontaine, magistrat honoraire et ancien membre du CSM, cet avis courageux laisse entier le problème du syndicalisme judiciaire et des prises de position du Syndicat de la magistrature.