POINT DE VUE

Climatiquement isolée, énergétiquement singulière : la France face au monde réel

« In God we trust; all others must bring data. » Cette maxime de W. Edwards Deming, le grand théoricien de la qualité, devrait figurer en exergue de toute réflexion sur l’énergie. C’est précisément l’esprit qui anime la Statistical Review of World Energy, publiée chaque année par l’Energy Institute, héritière de BP et référence incontestée depuis plus de soixante-dix ans. Ce rapport ne fait pas de politique, il ne cède pas à la mode : il mesure, il constate, il documente la réalité physique du monde. Et cette réalité, en 2026, est d’une clarté brutale pour qui accepte de regarder les faits en face.