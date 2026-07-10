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Une centrale nucléaire à Nogent-sur-Seine, le 8 novembre 2024.
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POINT DE VUE

10 juillet 2026

Climatiquement isolée, énergétiquement singulière : la France face au monde réel

« In God we trust; all others must bring data. » Cette maxime de W. Edwards Deming, le grand théoricien de la qualité, devrait figurer en exergue de toute réflexion sur l’énergie. C’est précisément l’esprit qui anime la Statistical Review of World Energy, publiée chaque année par l’Energy Institute, héritière de BP et référence incontestée depuis plus de soixante-dix ans. Ce rapport ne fait pas de politique, il ne cède pas à la mode : il mesure, il constate, il documente la réalité physique du monde. Et cette réalité, en 2026, est d’une clarté brutale pour qui accepte de regarder les faits en face.

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MOTS-CLES

France , climat , énergie , canicule , accords de Paris , nucléaire , combustibles fossiles , pétrole , gaz , charbon

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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