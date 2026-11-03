VERITABLES RACISTES

« Climat de haine raciste » : la France entre paranoïa, manipulations et intimidations

Dans une classe des années 1950, trois ou quatre élèves d’origine étrangère cherchaient à s’assimiler au reste du groupe. Aujourd’hui, le phénomène se serait inversé, jusque chez les descendants de familles pourtant pleinement intégrées depuis des générations. Entre un attentat raciste bien réel à Trappes et le refus de voir dans la société française un racisme systémique, où placer le curseur sans tomber ni dans le déni ni dans la généralisation ?