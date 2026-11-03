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Le maire de Trappes, Ali Rabeh (au centre), observe une minute de silence en hommage à Pengo Bossio Wangi, tué lors de la fusillade raciste du 23 octobre à Trappes, qui a également fait cinq blessés, avant une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, à Paris, le 27 octobre 2026.
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VERITABLES RACISTES

3 novembre 2026

« Climat de haine raciste » : la France entre paranoïa, manipulations et intimidations

Dans une classe des années 1950, trois ou quatre élèves d’origine étrangère cherchaient à s’assimiler au reste du groupe. Aujourd’hui, le phénomène se serait inversé, jusque chez les descendants de familles pourtant pleinement intégrées depuis des générations. Entre un attentat raciste bien réel à Trappes et le refus de voir dans la société française un racisme systémique, où placer le curseur sans tomber ni dans le déni ni dans la généralisation ?

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MOTS-CLES

Racisme , France

THEMATIQUES

Politique
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Karim Maloum

Karim Maloum est journaliste et directeur de la publication de Rupture-mag.fr.

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