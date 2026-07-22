DESEQUILIBRES COMMERCIAUX MASSIFS
22 juillet 2026
Ce clash avec la Chine qui se prépare à Paris et Berlin
Atteignant 360 milliards d'euros en 2025, le déficit commercial massif de l'Union européenne face à la Chine fragilise l'industrie continentale et force la France et l'Allemagne à amorcer un rapprochement stratégique sous haute tension.
14 min de lecture
MOTS-CLESChine , France , Allemagne , Union européenne , déficit commercial , automobile , Friedrich Merz , Yuan
THEMATIQUESEconomie
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/
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Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/