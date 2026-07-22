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Le déficit commercial de l’UE avec la Chine a atteint 360 milliards€ en 2025, plus du double du déficit pré-covid en 2019.
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DESEQUILIBRES COMMERCIAUX MASSIFS

22 juillet 2026

Ce clash avec la Chine qui se prépare à Paris et Berlin

Atteignant 360 milliards d'euros en 2025, le déficit commercial massif de l'Union européenne face à la Chine fragilise l'industrie continentale et force la France et l'Allemagne à amorcer un rapprochement stratégique sous haute tension.

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MOTS-CLES

Chine , France , Allemagne , Union européenne , déficit commercial , automobile , Friedrich Merz , Yuan

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

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Brad Setser

Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/Setser ).