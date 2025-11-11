CHRONIQUE LITTERAIRE

11 novembre 2025

"Cioran ou le gai désespoir" d’Anca Visdéi

Dans Cioran ou le gai désespoir, finaliste du Goncourt de Printemps 2025 et lauréate du Prix de la Biographie Edmonde Charles-Roux, Anca Visdéi signe la première biographie exhaustive d’un penseur aussi fascinant que déroutant. Nourrie de témoignages inédits, cette enquête restitue les contradictions d’un esprit qui fit du désespoir un art de vivre et de la lucidité une ivresse, tout en affrontant les zones d’ombre de son passé. Un portrait magistral.