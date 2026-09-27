GREEN
27 septembre 2026
Chine vs États-Unis : le match des politiques énergétiques et des renouvelables (et la comparaison tragique avec l’Europe)
Derrière les trajectoires énergétiques des États-Unis et de la Chine, Samuel Furfari voit une question de puissance industrielle. Il estime que l’Europe, faute d’énergie suffisamment abondante et compétitive, risque d’ajouter une dépendance à la Chine à celle qu’elle conserve envers les hydrocarbures.
6 min de lecture
MOTS-CLESenvironnement , géopolitique , énergie
THEMATIQUESEnvironnement
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.