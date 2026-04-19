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INFLUENCE DE PEKIN

19 avril 2026

Chine, superpuissance tech et économique : quand le marxisme devient chinois et change le monde

Pour Branko Milanovic, l'économiste serbo-américain spécialiste de l'inégalité au niveau mondial, un marxisme sinisé, construit sur le succès économique et technologique de la Chine, exercera à l'avenir son influence sur l’Occident et d’autres parties du monde.

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MOTS-CLES

Chine , commerce , économie , pékin , marxisme , communisme , Xi Jinping , États-Unis , Occident , mondialisation , Capitalisme , OMC , dollar , Branko Milanovic , The Great Global Transformation , Parti communiste chinois , Asie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Branko Milanovic

Branko Milanovic est chercheur de premier plan sur les questions relatives aux inégalités, notamment de revenus. Ancien économiste en chef du département de recherches économiques de la Banque mondiale, il a rejoint en juin 2014 le Graduate Center en tant que professeur présidentiel invité.

Il est également professeur au LIS Center, et l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Global Inequality - A New Approach for the Age of Globalization et The Haves and the Have-Nots : A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.

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