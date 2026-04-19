INFLUENCE DE PEKIN
19 avril 2026
Chine, superpuissance tech et économique : quand le marxisme devient chinois et change le monde
Pour Branko Milanovic, l'économiste serbo-américain spécialiste de l'inégalité au niveau mondial, un marxisme sinisé, construit sur le succès économique et technologique de la Chine, exercera à l'avenir son influence sur l’Occident et d’autres parties du monde.
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Branko Milanovic est chercheur de premier plan sur les questions relatives aux inégalités, notamment de revenus. Ancien économiste en chef du département de recherches économiques de la Banque mondiale, il a rejoint en juin 2014 le Graduate Center en tant que professeur présidentiel invité.
Il est également professeur au LIS Center, et l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Global Inequality - A New Approach for the Age of Globalization et The Haves and the Have-Nots : A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.
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Branko Milanovic est chercheur de premier plan sur les questions relatives aux inégalités, notamment de revenus. Ancien économiste en chef du département de recherches économiques de la Banque mondiale, il a rejoint en juin 2014 le Graduate Center en tant que professeur présidentiel invité.
Il est également professeur au LIS Center, et l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Global Inequality - A New Approach for the Age of Globalization et The Haves and the Have-Nots : A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.