POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Donald Trump s'entretient avec le président chinois Xi Jinping à la base aérienne de Gimhae, à Busan, le 30 octobre 2025.
See image caption
See copyright

BAS LES MASQUES

24 avril 2026

La Chine, puissance « non impérialiste » ? Et si la guerre en Iran venait de révéler le vrai visage de Pékin aux yeux du reste du monde

La guerre en Iran marque un tournant majeur dans la perception internationale de la Chine. Derrière le discours d’une puissance prudente et non interventionniste, les soupçons de soutien à Téhéran interrogent la cohérence - et la fiabilité - de la stratégie chinoise après quarante ans d’ascension diplomatique.

Photo of Guillaume Lagane
Guillaume Lagane Go to Guillaume Lagane page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Chine , pékin , Xi Jinping , influence , opposants , défense , guerre , Taïwan , Donald Trump , Occident , États-Unis , Occidentaux , Guerre en Iran , stratégie , diplomatie

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Guillaume Lagane image
Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

Populaires

1Voilà comment le faible niveau des inégalités en France finit par se retourner contre… TOUS les Français
2Piratage de données en série et escroqueries massives en vue : mais comment expliquer l’inertie des autorités françaises ?
3Les plans de la start-up qui valait 30 milliards pour inventer la guerre high tech du futur ne se passent pas comme prévu
4Pénurie de kérosène : l’Europe, somnambule au bord du précipice
5Quelques conseils et bonnes pratiques en cas de piratage de votre compte e-mail
6Suspicions de cluster de cancer pédiatrique, acétamipride et perquisitions chez des agriculteurs : des actions judiciaires et administratives qui posent question
7La Chine, puissance « non impérialiste » ? Et si la guerre en Iran venait de révéler le vrai visage de Pékin aux yeux du reste du monde