BAS LES MASQUES
24 avril 2026
La Chine, puissance « non impérialiste » ? Et si la guerre en Iran venait de révéler le vrai visage de Pékin aux yeux du reste du monde
La guerre en Iran marque un tournant majeur dans la perception internationale de la Chine. Derrière le discours d’une puissance prudente et non interventionniste, les soupçons de soutien à Téhéran interrogent la cohérence - et la fiabilité - de la stratégie chinoise après quarante ans d’ascension diplomatique.
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Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
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Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).