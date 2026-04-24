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24 avril 2026

La Chine, puissance « non impérialiste » ? Et si la guerre en Iran venait de révéler le vrai visage de Pékin aux yeux du reste du monde

La guerre en Iran marque un tournant majeur dans la perception internationale de la Chine. Derrière le discours d’une puissance prudente et non interventionniste, les soupçons de soutien à Téhéran interrogent la cohérence - et la fiabilité - de la stratégie chinoise après quarante ans d’ascension diplomatique.