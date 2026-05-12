ENJEUX MASSIFS
12 mai 2026
Chine, Iran, IA : voilà pourquoi Donald Trump pourrait bien jouer cette semaine l’héritage entier de ses présidences
Guerre en Iran, bras de fer commercial, course à l'IA, dossier taïwanais : Donald Trump arrive à Pékin cette semaine avec une table de négociation chargée comme rarement dans l'histoire diplomatique récente.
10 min de lecture
MOTS-CLESChine , Etats-Unis , Donald Trump , Xi Jinping , négociations , accord commercial , Iran , IA , industrie , Taiwan
THEMATIQUESGéopolitique
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).
Populaires
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).