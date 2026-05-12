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Donald Trump et le président chinois Xi Jinping arrivent à la base aérienne de Gimhae, située à proximité de l'aéroport international de Gimhae à Busan, le 30 octobre 2025, pour des entretiens.
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ENJEUX MASSIFS

12 mai 2026

Chine, Iran, IA : voilà pourquoi Donald Trump pourrait bien jouer cette semaine l’héritage entier de ses présidences

Guerre en Iran, bras de fer commercial, course à l'IA, dossier taïwanais : Donald Trump arrive à Pékin cette semaine avec une table de négociation chargée comme rarement dans l'histoire diplomatique récente.

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MOTS-CLES

Chine , Etats-Unis , Donald Trump , Xi Jinping , négociations , accord commercial , Iran , IA , industrie , Taiwan

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).