POINT DE VUE
10 novembre 2026
Changer le monde : quand l’idéal a besoin du chaos
Que peut-on reprocher à une réforme qui améliore la vie des gens ? De réussir, ont répondu certains de ceux qui voulaient changer le monde. Comment un idéal en arrive-t-il à redouter le progrès et à avoir besoin du chaos ? Et à quel moment sa promesse se retourne-t-elle contre ceux à qui elle est faite ?
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Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.
Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.