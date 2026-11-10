POINT DE VUE

Changer le monde : quand l’idéal a besoin du chaos

Que peut-on reprocher à une réforme qui améliore la vie des gens ? De réussir, ont répondu certains de ceux qui voulaient changer le monde. Comment un idéal en arrive-t-il à redouter le progrès et à avoir besoin du chaos ? Et à quel moment sa promesse se retourne-t-elle contre ceux à qui elle est faite ?