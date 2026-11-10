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POINT DE VUE

10 novembre 2026

Changer le monde : quand l’idéal a besoin du chaos

Que peut-on reprocher à une réforme qui améliore la vie des gens ? De réussir, ont répondu certains de ceux qui voulaient changer le monde. Comment un idéal en arrive-t-il à redouter le progrès et à avoir besoin du chaos ? Et à quel moment sa promesse se retourne-t-elle contre ceux à qui elle est faite ?

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MOTS-CLES

réformisme , révolution , idéal , pragmatisme , Politique , changer le monde , améliorer la vie , George Orwell , progrès

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Silberzahn

Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de 

l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.

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