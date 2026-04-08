PAS SI VITE
8 avril 2026
Ceux qui croient que le monde des pétrodollars est en voie d’effondrement passent totalement à côté de la véritable révolution née de l’ère Trump
De nombreux observateurs affirment que la guerre israélo-iranienne a provoqué un bouleversement majeur : la rupture du pétrodollar. Mais qu'en est-il vraiment ? Éléments de réponse avec Izabella Kaminska et Don Diego de la Vega.
25 min de lecture
Izabella Kaminska est ancienne rédactrice en chef d'Alphaville pour le Financial Times.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
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Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.