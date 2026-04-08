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Le président américain Donald Trump s'exprime lors d'une allocution télévisée sur le conflit au Moyen-Orient depuis le Cross Hall de la Maison Blanche à Washington, le 1er avril 2026.
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PAS SI VITE

8 avril 2026

Ceux qui croient que le monde des pétrodollars est en voie d’effondrement passent totalement à côté de la véritable révolution née de l’ère Trump

De nombreux observateurs affirment que la guerre israélo-iranienne a provoqué un bouleversement majeur : la rupture du pétrodollar. Mais qu'en est-il vraiment ? Éléments de réponse avec Izabella Kaminska et Don Diego de la Vega.

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MOTS-CLES

dollar , pétrole , pétrodollars , Etats-Unis , Donald Trump , monnaie , droits de propriété , Bretton Woods , Stablecoins

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Izabella Kaminska

Izabella Kaminska est ancienne rédactrice en chef d'Alphaville pour le Financial Times.

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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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