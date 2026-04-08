PAS SI VITE

8 avril 2026

Ceux qui croient que le monde des pétrodollars est en voie d’effondrement passent totalement à côté de la véritable révolution née de l’ère Trump

De nombreux observateurs affirment que la guerre israélo-iranienne a provoqué un bouleversement majeur : la rupture du pétrodollar. Mais qu'en est-il vraiment ? Éléments de réponse avec Izabella Kaminska et Don Diego de la Vega.