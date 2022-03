Cette toute nouvelle mondialisation qui s’ouvre après l’invasion de l’Ukraine

Un homme passe devant un écran diffusant des informations sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine à la Bourse de Bombay, en Inde, le 24 février 2022.

La mondialisation, telle que nous la connaissions - jusqu'à la pandémie - était asymétrique. Les capitaux ont pu se déplacer de manière presque transparente, tandis que les travailleurs étaient généralement confinés dans les pays où ils vivaient.

Cette mobilité accrue des capitaux, par rapport aux décennies d'après-guerre qui ont précédé cette phase de mondialisation, a été rendue possible par des améliorations de la technologie bancaire et des règles beaucoup plus souples ("comptes de capital ouverts") sur le transfert de capitaux à l'étranger. Mais le plus important était peut-être l'espoir de pouvoir investir dans des destinations lointaines sans risque important d'expropriation ou de nationalisation des actifs.

La nouvelle mondialisation qui se dessine semble également asymétrique, mais exactement à l'inverse de l'ancienne. Le travail va devenir de plus en plus mondial, tandis que les mouvements de capitaux seront fragmentés. Comment en est-on arrivé là ?

Le travail à distance

La mondialisation de la main-d'œuvre passera par le travail à distance. Si la technologie requise existait déjà avant la pandémie, Covid-19 a permis un changement décisif vers son utilisation plus fréquente. Les entreprises et les travailleurs ont découvert que des emplois dont on pensait jusqu'alors qu'ils nécessitaient une présence physique pouvaient être effectués à partir de la maison - ou, d'ailleurs, de presque n'importe où dans le monde.

Cela a conduit beaucoup d'entre eux non seulement à commencer à travailler à domicile, mais aussi à déménager dans des lieux différents et moins chers, tout en continuant à être rémunérés aux anciens tarifs - en payant, par exemple, un loyer beaucoup plus bas à San Antonio, au Texas, tout en conservant un salaire new-yorkais. C'est la première fois dans l'histoire qu'un tel découplage entre les emplois et la présence physique des travailleurs peut être mis en œuvre.

Cette tendance ne doit cependant pas s'arrêter aux frontières des pays. Elle peut s'étendre, et s'est déjà étendue au-delà : il n'y a tout simplement aucune raison pour qu'une entreprise continue à embaucher une main-d'œuvre américaine à (disons) 50 ou 100 dollars de l'heure alors que le même travail peut être effectué en Inde ou ailleurs pour 10 ou 20 dollars. En effet, le nouveau travailleur (indien) peut être mieux loti avec un salaire beaucoup plus bas que ne l'était le travailleur américain avec son ancien salaire, nominalement plus élevé, simplement en raison des prix plus bas en Inde.

Grâce à cet "arbitrage" des prix divergents, la classe capitaliste américaine gagne en payant des salaires plus bas en dollars, tandis que la classe ouvrière internationale gagne en améliorant son niveau de vie. C'est une situation gagnant-gagnant - sauf, bien sûr, pour les travailleurs des pays riches.

Raisons géopolitiques

La mondialisation du capital va, au contraire, s'inverser. Les raisons sont géopolitiques, bien que dans une certaine mesure également fiscales, car l'imposition d'un impôt minimum mondial sur les sociétés de 15 % rend moins attrayante l'évasion fiscale par une comptabilité sélective.

La géopolitique concerne les tensions et les conflits croissants entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Quelle que soit l'issue de l'impasse en Ukraine (totalement imprévisible à ce stade), la Russie sera soumise - la semaine prochaine ou l'année prochaine - à des sanctions financières et commerciales complètes. Cela reviendrait à exclure une grande partie de l'économie mondiale de la mondialisation financière.

Certes, la Russie n'est pas un gros morceau : son produit intérieur brut représente environ 3 % du PIB mondial (en parités de pouvoir d'achat), ses exportations un peu plus de 2 % du total mondial. Mais le message est sans ambiguïté, surtout si on le considère à la lumière des sanctions américaines similaires imposées à l'Iran, au Venezuela, à Cuba, au Myanmar, au Nicaragua et ainsi de suite - plus de 20 pays sont actuellement visés d'une manière ou d'une autre.

Comme l'indique cette liste, ces sanctions sont extrêmement difficiles à renverser. Personne ne peut acheter un cigare cubain aux États-Unis. L'embargo a maintenant plus de 60 ans et, malgré un modeste effort sous la présidence de Barack Obama, rien n'a changé. En effet, l'administration de Donald Trump a annulé certaines décisions antérieures et imposé une flopée de nouvelles sanctions. C'est la même histoire lorsqu'il s'agit du Venezuela, de la Syrie et de l'Iran.

Des sanctions qui collent

Le caractère collant des sanctions américaines peut être illustré par l'amendement Jackson-Vanik, qui visait le commerce soviétique en réponse à l'incapacité des Juifs soviétiques à émigrer en Israël. L'amendement a été introduit en 1974, alors que l'émigration depuis l'Union soviétique était (pour employer un euphémisme) très difficile. Mais après une libéralisation sous la direction réformiste de Mikhaïl Gorbatchev dans les années 1980, suivie de l'éclatement de l'Union soviétique, on estime que 2 à 3 millions de Juifs ont quitté l'URSS ou plus tard la Fédération de Russie pour Israël ou d'autres pays.

Pourtant, l'amendement est resté dans les textes de loi, sa non-application dépendant de la vérification annuelle par l'administration américaine que la Russie n'était pas en infraction. Il est difficile d'imaginer une situation plus absurde. Finalement, la loi Jackson-Vanik a été annulée, mais seulement pour être remplacée par la loi Magnitsky, dont les objectifs sont les mêmes, même si la raison d'être (la mort en prison d'un avocat fiscaliste éponyme, qui enquêtait sur une énorme fraude impliquant prétendument des fonctionnaires du fisc russe) était différente.

La récente saisie par les États-Unis d'actifs du gouvernement afghan - dont la moitié du montant est destinée à indemniser les familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001 - est révélatrice de cette tendance. Il en va de même des spéculations selon lesquelles, dans le cadre de la prochaine série de sanctions anti-russes, les actifs des oligarques jugés proches du président, Vladimir Poutine, seront gelés ou expropriés. Elles signalent à toute entreprise originaire d'un pays qui pourrait, à un moment donné, être dans le collimateur de Washington qu'elle devrait réfléchir à deux fois avant de conserver des actifs aux États-Unis.

Cela s'applique avec une force particulière à la Chine. Selon toute extrapolation raisonnable, si les relations sino-américaines venaient à se détériorer, les actifs des entreprises publiques chinoises, ainsi que ceux des personnes "proches" du Parti communiste chinois (qui peuvent être n'importe qui), seraient fortement exposés. La Chine détient plus de 1 000 milliards de dollars d'obligations du gouvernement américain. Ces obligations pourraient ne devenir que des morceaux de papier sans valeur.

Le même sort pourrait frapper (disons) des entreprises au Nigeria (étant donné sa relation problématique entre la démocratie et l'armée) ou en Éthiopie (des sanctions sont déjà imposées en raison de la guerre civile avec les forces autonomes tigréennes). La liste des motifs possibles de gel des avoirs est infinie : guerres civiles, trafic de drogue, réglementations bancaires laxistes, systèmes politiques différents, violations des droits de l'homme, génocide présumé...

Une politisation spectaculaire

Si un nombre suffisant de capitalistes arrivent à la même conclusion quant au manque de sécurité de leur patrimoine, ils essaieront de le "parquer" dans des endroits où les décisions politiques sont moins susceptibles de s'immiscer. Il peut s'agir de Singapour, de Bombay ou d'autres villes d'Asie. On pourrait imaginer le dilemme des riches hommes d'affaires de Hong Kong, dont les actifs pourraient être expropriés par les autorités chinoises ou, s'ils parviennent à déplacer leur fortune aux États-Unis, par les pouvoirs américains - expropriés pour ne pas être assez proches du PCC ou... trop proches.

La politisation spectaculaire de la coercition financière entraînera inévitablement une fragmentation des mouvements de capitaux. Alors que, par le passé, les oligarques fuyaient vers les Etats-Unis et le Royaume-Uni, croyant apparemment à juste titre que, quelle que soit la manière dont leur richesse était créée, elle serait la bienvenue à l'Ouest, ils peuvent maintenant fuir ailleurs - et, ce faisant, engendrer involontairement un monde financier plus multipolaire.

