Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 1 heures
Une photo de l'Assemblée Nationale, prise le 7 octobre 2025.
Une photo de l'Assemblée Nationale, prise le 7 octobre 2025. © AFP or licensors
Impasse politique

Cette schizophrénie qui s’est emparée de la France (ou l’aboutissement hystérique du en même temps)

Derrière l’hémicycle en trois blocs, dominés à gauche par LFI et à droite par le RN, se dessine une France sans centre de gravité. Les partis refusent la dissolution mais peinent déjà à construire un budget, prisonniers de l’horizon présidentiel et d’offres politiques dissonantes. Le en même temps a échoué, moins par versatilité des électeurs que par absence d’instruments pour fabriquer du consensus. Faute de référendum véritablement citoyen et de coalition assumée, la vie publique oscille entre technocratie et colère populaire, renvoyant le pays à une question simple et brutale: qui tranche, et comment.

avec Christophe BouillaudetAlain d'Iribarne
author imageChristophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

Voir la bio »
author imageAlain d'Iribarne

Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH. 

Voir la bio »

Cette schizophrénie qui s’est emparée de la France (ou l’aboutissement hystérique du en même temps)

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Société