Impasse politique

Cette schizophrénie qui s’est emparée de la France (ou l’aboutissement hystérique du en même temps)

Derrière l’hémicycle en trois blocs, dominés à gauche par LFI et à droite par le RN, se dessine une France sans centre de gravité. Les partis refusent la dissolution mais peinent déjà à construire un budget, prisonniers de l’horizon présidentiel et d’offres politiques dissonantes. Le en même temps a échoué, moins par versatilité des électeurs que par absence d’instruments pour fabriquer du consensus. Faute de référendum véritablement citoyen et de coalition assumée, la vie publique oscille entre technocratie et colère populaire, renvoyant le pays à une question simple et brutale: qui tranche, et comment.