CYBERPSYCHOSE
17 octobre 2026
Cette psychose à l’IA dans laquelle Elon Musk confesse plonger régulièrement
Entre fascination technologique, dépendance affective et risques psychiatriques, l’intelligence artificielle bouleverse désormais bien davantage que nos habitudes de travail. Alors qu’Elon Musk évoque lui-même des épisodes de « psychose liée à l’IA », les relations toujours plus intimes entretenues avec les chatbots interrogent notre rapport à la réalité et aux autres. Pour Laurent Alexandre, si les dangers psychologiques de ces technologies restent encore difficiles à mesurer, leur progression fulgurante annonce des bouleversements bien plus profonds, auxquels nos sociétés sont loin d’être préparées.
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THEMATIQUESSociété
Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre
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Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
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