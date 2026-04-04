ENVIRONNEMENT

4 avril 2026

Cette offensive médiatique qui anticipe le retour de la loi d’urgence agricole pour la démolir

La proposition de loi dite « Duplomb 2 », qui vise à réautoriser certains pesticides comme l’acétamipride, relance le débat sur les arbitrages entre production agricole, santé publique et environnement. Or, de nombreuses émissions diffusées sur le service public ont relayé des reportages alarmistes et ont abordé cette question en s'éloignant des conclusions des travaux scientifiques menés dans ce domaine.