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Des militants participent à une manifestation organisée par « Extinction Rebellion » pour réduire l'utilisation des pesticides de 90 % d'ici 2050 et pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, au Jardin des Plantes à Paris, le 4 mars 2023.
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ENVIRONNEMENT

4 avril 2026

Cette offensive médiatique qui anticipe le retour de la loi d’urgence agricole pour la démolir

La proposition de loi dite « Duplomb 2 », qui vise à réautoriser certains pesticides comme l’acétamipride, relance le débat sur les arbitrages entre production agricole, santé publique et environnement. Or, de nombreuses émissions diffusées sur le service public ont relayé des reportages alarmistes et ont abordé cette question en s'éloignant des conclusions des travaux scientifiques menés dans ce domaine.

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MOTS-CLES

environnement , pesticides , cancer , Loi duplomb , Agriculture , agriculteurs , écologistes , écologie , santé , dangers , désinformation , François de Rugy , Géraldine Woessner , commission d'enquête , Hugo Clément , Journalistes , médias , Service public , reportages

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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François de Rugy

François de Rugy est député de Loire-Atlantique, président du Parti Ecologiste et vice-président de l'Assemblée nationale.