ENVIRONNEMENT
4 avril 2026
Cette offensive médiatique qui anticipe le retour de la loi d’urgence agricole pour la démolir
La proposition de loi dite « Duplomb 2 », qui vise à réautoriser certains pesticides comme l’acétamipride, relance le débat sur les arbitrages entre production agricole, santé publique et environnement. Or, de nombreuses émissions diffusées sur le service public ont relayé des reportages alarmistes et ont abordé cette question en s'éloignant des conclusions des travaux scientifiques menés dans ce domaine.
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MOTS-CLESenvironnement , pesticides , cancer , Loi duplomb , Agriculture , agriculteurs , écologistes , écologie , santé , dangers , désinformation , François de Rugy , Géraldine Woessner , commission d'enquête , Hugo Clément , Journalistes , médias , Service public , reportages
THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
François de Rugy est député de Loire-Atlantique, président du Parti Ecologiste et vice-président de l'Assemblée nationale.
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A PROPOS DES AUTEURS
François de Rugy est député de Loire-Atlantique, président du Parti Ecologiste et vice-président de l'Assemblée nationale.