CRISE DU LOGEMENT

4 avril 2026

Arrêté anti-expulsion à Saint-Denis : ce méchant effet boomerang que prépare Bally Bagayoko contre ceux qui ont de vraies difficultés à se loger

C’est un effet d’annonce dont sont coutumiers les mairies communistes ou insoumises : prendre des arrêtés municipaux pour protéger les locataires menacés d’expulsion à chaque fin de trêve hivernale. Le nouveau maire de Saint Denis, Bally Bagayoko n’a pas dérogé à la règle en annonçant prendre un tel arrêté ce mercredi, arrêté qui a été immédiatement attaqué en justice par la préfecture de Seine Saint Denis. Et pour cause, ce type de décisions ne rentre pas dans les prérogatives de la mairie. Outre leur démagogie, elles pourraient même mettre en danger le parc locatif de la commune.