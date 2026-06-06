CATASTROPHE AUTO-INFLIGEE

6 juin 2026

Narcotrafic : Nantes est-elle perdue pour la France ?

Nantes enchaîne les règlements de comptes liés au narcotrafic. Derrière les fusillades et les homicides qui secouent la ville, c'est toute la question de l'expansion du narcobanditisme en France qui se pose. Entre explosion du marché de la cocaïne, recrutement de mineurs et fragilités territoriales, le criminologue Stéphane Quéré décrypte les mécanismes d'une violence qui ne se limite plus aux seuls bastions historiques du trafic.