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Des soldats et des policiers français montent la garde près du lieu où un jeune homme d'une vingtaine d'années a été abattu dans un quartier à forte criminalité de Nantes, dans l'ouest de la France, le 4 juin 2026. Il s'agit du quatrième décès de ce type dans la ville depuis la fin du mois d'avril, selon des sources policières. Alertés par des signalements de coups de feu, les policiers ont découvert le corps de la victime dans le quartier de la Bottière. (Image d'illustration)
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CATASTROPHE AUTO-INFLIGEE

6 juin 2026

Narcotrafic : Nantes est-elle perdue pour la France ?

Nantes enchaîne les règlements de comptes liés au narcotrafic. Derrière les fusillades et les homicides qui secouent la ville, c'est toute la question de l'expansion du narcobanditisme en France qui se pose. Entre explosion du marché de la cocaïne, recrutement de mineurs et fragilités territoriales, le criminologue Stéphane Quéré décrypte les mécanismes d'une violence qui ne se limite plus aux seuls bastions historiques du trafic.

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MOTS-CLES

Narcotrafics , nantes , Urbanisme , société , criminalité organisée , la France

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Quéré

Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.

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