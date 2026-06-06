CATASTROPHE AUTO-INFLIGEE
6 juin 2026
Narcotrafic : Nantes est-elle perdue pour la France ?
Nantes enchaîne les règlements de comptes liés au narcotrafic. Derrière les fusillades et les homicides qui secouent la ville, c'est toute la question de l'expansion du narcobanditisme en France qui se pose. Entre explosion du marché de la cocaïne, recrutement de mineurs et fragilités territoriales, le criminologue Stéphane Quéré décrypte les mécanismes d'une violence qui ne se limite plus aux seuls bastions historiques du trafic.
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THEMATIQUESSécurité
Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.
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Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.