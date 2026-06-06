REVUE DE PRESSE PEOPLE
6 juin 2026
Dua Lipa se marie pour 1 million; Kylian Mbappé love-jetskise Ester Expósito, Jennifer Lopez roucoule; Madonna chevauche Times Square, Beatrice & Eugenie d’York abusent de Charles III; Cyril Hanouna & Nagui repartent en guerre; Kylie Jenner se bikibouéise
Entre mariages millionnaires, vacances de luxe, tensions royales, romances supposées et retours à l’essentiel, les célébrités ont offert cette semaine un condensé parfait de glamour, d'émotion et de feuilletons familiaux.
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MOTS-CLESRevue de presse people , Kim Kardashian , Lewis Hamilton , Charles III , Kate Middleton , Meghan et Harry , William et Kate , Abert de Monaco , Charlène de Monaco , Elon Musk , Lorie , Kylian Mbappé , Nagui , Cyril Hanouna , Beatrice & Eugenie d'York , Kylie Jenner , Kendall Jenner , Rihanna , Florent Pagny , vianney , Eva Longoria , Vivian Wilson , cher , Jennifer Lopez , Madonna , Bianca Censori , Hermès , Christophe Willem , shakira , Dua Lipa , David Beckham
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.