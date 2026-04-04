MEDIAS

4 avril 2026

Audiovisuel public : les mauvais calculs de Matthieu Pigasse, selon Sarah Knafo

En pleine commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public, la sortie de Matthieu Pigasse sous serment n’en finit pas de susciter des réactions. Dans cette tribune, Sarah Knafo revient sur les comparaisons du cofondateur de Mediawan et dénonce des erreurs de calcul et des biais économiques dans sa défense du modèle public.