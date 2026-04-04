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Sarah Knafo, candidate du parti « Reconquête ! », lors d'une séance photo pour l'AFP à Paris, le 2 mai 2024.
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MEDIAS

4 avril 2026

Audiovisuel public : les mauvais calculs de Matthieu Pigasse, selon Sarah Knafo

En pleine commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public, la sortie de Matthieu Pigasse sous serment n’en finit pas de susciter des réactions. Dans cette tribune, Sarah Knafo revient sur les comparaisons du cofondateur de Mediawan et dénonce des erreurs de calcul et des biais économiques dans sa défense du modèle public.

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MOTS-CLES

Sarah Knafo , Matthieu Pigasse , Mediawan , Vincent Bolloré , médias , commission d'enquête , Parlement , financement , Budget , France Télévisions , audiovisuel public , redevance audiovisuelle , Coût

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A PROPOS DES AUTEURS
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Sarah Knafo

Sarah Knafo est députée française Reconquête! au Parlement européen et vice-présidente du groupe ENS.