MEDIAS
4 avril 2026
Audiovisuel public : les mauvais calculs de Matthieu Pigasse, selon Sarah Knafo
En pleine commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public, la sortie de Matthieu Pigasse sous serment n’en finit pas de susciter des réactions. Dans cette tribune, Sarah Knafo revient sur les comparaisons du cofondateur de Mediawan et dénonce des erreurs de calcul et des biais économiques dans sa défense du modèle public.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sarah Knafo est députée française Reconquête! au Parlement européen et vice-présidente du groupe ENS.
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Sarah Knafo est députée française Reconquête! au Parlement européen et vice-présidente du groupe ENS.