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Un automobiliste utilise une pompe à essence Gazol pour faire le plein de sa voiture dans une station-service à Marseille, le 10 mars 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

4 avril 2026

Pourquoi les prix du pétrole flambent-ils alors qu'on n'en manque pas ?

Après plus de 30 jours de guerre au Proche-Orient, le prix du pétrole a atteint des niveaux historiques sur le marché mondial, entraînant une flambée des prix des carburants à la pompe et menaçant les modèles économiques d’une inflation durable. Ce bouleversement se produit alors même qu’il n’existe pas de pénurie physique de pétrole dans le monde. Alors pourquoi ?

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MOTS-CLES

pétrole , économie , baisse , prix , tarifs , Pénurie , inflation , Guerre en Iran , énergie , Crise énergétique , Pays producteurs de pétrole , OPEP+ , Opep , carburant

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.