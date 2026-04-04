ATLANTICO BUSINESS
4 avril 2026
Pourquoi les prix du pétrole flambent-ils alors qu'on n'en manque pas ?
Après plus de 30 jours de guerre au Proche-Orient, le prix du pétrole a atteint des niveaux historiques sur le marché mondial, entraînant une flambée des prix des carburants à la pompe et menaçant les modèles économiques d’une inflation durable. Ce bouleversement se produit alors même qu’il n’existe pas de pénurie physique de pétrole dans le monde. Alors pourquoi ?
3 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.