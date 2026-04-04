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Blurred backgroundL'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Laurent Bili, prend la parole avant un vote du Conseil de sécurité, au siège de l'ONU à New York, le 19 décembre 2025.
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FLOU STRATEGIQUE

4 avril 2026

Vote à l’ONU avec la Russie et la Chine : mais à quoi joue donc la France avec ses alliés ?

Le vote de la France aux côtés de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité de l’ONU a suscité interrogations et critiques, tant il semble rompre avec ses alignements traditionnels. Derrière ce choix, Paris invoque des réserves sur une escalade militaire au Moyen-Orient, tandis que ses détracteurs y voient un signal trouble envoyé à ses alliés, dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis de Donald Trump.

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France , diplomatie , Vote , ONU , Nations Unies , Angleterre , Royaume-Uni , États-Unis , diplomates , ambassadeur , pays du Golfe , défense , Guerre en Iran , OTAN , Russie , Chine

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Charillon

Frédéric Charillon est professeur des universités en science politique à l’université Paris Cité, codirecteur du centre Géopolitique, Défense et Leadership à l’ESSEC. Il enseigne également à Sciences Po Paris, ainsi que comme professeur invité dans plusieurs universités étrangères. Il a cofondé l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Irsem).

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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce