FLOU STRATEGIQUE
4 avril 2026
Vote à l’ONU avec la Russie et la Chine : mais à quoi joue donc la France avec ses alliés ?
Le vote de la France aux côtés de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité de l’ONU a suscité interrogations et critiques, tant il semble rompre avec ses alignements traditionnels. Derrière ce choix, Paris invoque des réserves sur une escalade militaire au Moyen-Orient, tandis que ses détracteurs y voient un signal trouble envoyé à ses alliés, dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis de Donald Trump.
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Frédéric Charillon est professeur des universités en science politique à l’université Paris Cité, codirecteur du centre Géopolitique, Défense et Leadership à l’ESSEC. Il enseigne également à Sciences Po Paris, ainsi que comme professeur invité dans plusieurs universités étrangères. Il a cofondé l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Irsem).
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
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