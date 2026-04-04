FLOU STRATEGIQUE

4 avril 2026

Vote à l’ONU avec la Russie et la Chine : mais à quoi joue donc la France avec ses alliés ?

Le vote de la France aux côtés de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité de l’ONU a suscité interrogations et critiques, tant il semble rompre avec ses alignements traditionnels. Derrière ce choix, Paris invoque des réserves sur une escalade militaire au Moyen-Orient, tandis que ses détracteurs y voient un signal trouble envoyé à ses alliés, dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis de Donald Trump.