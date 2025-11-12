Vue générale d'un symbole d'obéissance : une statue représentant le roi sassanide Shapur Ier capturant l'empereur romain Valérien, lors de son inauguration sur la place Enghelab (place de la Révolution) à Téhéran, la capitale, le 11 novembre 2025. (Photo : ATTA KENARE / AFP)
ROI PERSE 1 / EMPEREUR ROMAIN 0
12 novembre 2025
Cette nouvelle statue inaugurée à Téhéran qui en dit long sur l’attitude du régime face à l’Occident
Une nouvelle statue à Téhéran représente un empereur romain agenouillé devant le roi perse Shapur Ier, rappelant la défaite historique de Rome et incarnant un symbole de fierté nationale et de résistance pour l’Iran moderne.
