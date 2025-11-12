POLITIQUE
Vue générale d'un symbole d'obéissance : une statue représentant le roi sassanide Shapur Ier capturant l'empereur romain Valérien, lors de son inauguration sur la place Enghelab (place de la Révolution) à Téhéran, la capitale, le 11 novembre 2025. (Photo : ATTA KENARE / AFP)

Vue générale d'un symbole d'obéissance : une statue représentant le roi sassanide Shapur Ier capturant l'empereur romain Valérien, lors de son inauguration sur la place Enghelab (place de la Révolution) à Téhéran, la capitale, le 11 novembre 2025. (Photo : ATTA KENARE / AFP)

ROI PERSE 1 / EMPEREUR ROMAIN 0

12 novembre 2025

Cette nouvelle statue inaugurée à Téhéran qui en dit long sur l’attitude du régime face à l’Occident

Une nouvelle statue à Téhéran représente un empereur romain agenouillé devant le roi perse Shapur Ier, rappelant la défaite historique de Rome et incarnant un symbole de fierté nationale et de résistance pour l’Iran moderne.

Peter Edwell Go to Peter Edwell page

A PROPOS DES AUTEURS
Peter Edwell image
Peter Edwell
Maître de conférences

Professeur associé d'histoire ancienne, Université Macquarie

