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Le Premier ministre français Sébastien Lecornu participe à une conférence de presse lors d'une visite au siège de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), à Paris, le 30 avril 2026.
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EFFICACITE SANITAIRE ET PLUS SI AFFINITES

20 mai 2026

Cette méthode Lecornu que révèle la gestion de la menace Hantavirus

Pendant que ses rivaux bataillent bruyamment pour la succession de Macron, Sébastien Lecornu gère le hantavirus comme il a géré le reste : sans plateau télé, sans grand discours, avec l'administration et un décret signé rapidement.

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MOTS-CLES

Sébastien Lecornu , Emmanuel Macron , Premier Ministre , Président , méthode , effacement , ambition , Politique , renaissance , Ve République

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Petaux

Jean Petaux est docteur habilité à diriger des recherches en science politique, politologue associé au think tank Spirales Institut.

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Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

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