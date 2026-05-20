EFFICACITE SANITAIRE ET PLUS SI AFFINITES

20 mai 2026

Cette méthode Lecornu que révèle la gestion de la menace Hantavirus

Pendant que ses rivaux bataillent bruyamment pour la succession de Macron, Sébastien Lecornu gère le hantavirus comme il a géré le reste : sans plateau télé, sans grand discours, avec l'administration et un décret signé rapidement.