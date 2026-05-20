EFFICACITE SANITAIRE ET PLUS SI AFFINITES
20 mai 2026
Cette méthode Lecornu que révèle la gestion de la menace Hantavirus
Pendant que ses rivaux bataillent bruyamment pour la succession de Macron, Sébastien Lecornu gère le hantavirus comme il a géré le reste : sans plateau télé, sans grand discours, avec l'administration et un décret signé rapidement.
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Jean Petaux est docteur habilité à diriger des recherches en science politique, politologue associé au think tank Spirales Institut.
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.
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Jean Petaux est docteur habilité à diriger des recherches en science politique, politologue associé au think tank Spirales Institut.
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.