Un pop-up store Shein, le 26 juin 2025. (Image d'illustration)

Un pop-up store Shein, le 26 juin 2025. (Image d'illustration)

© ARNAUD FINISTRE / AFP

REUSSITE ECONOMIQUE

21 novembre 2025

Cette innovation technologique majeure que personne ne distingue chez Shein

Le modèle Shein est une incontestable réussite économique. Un succès en grande partie dû à de véritables innovations technologiques mises en place par le géant chinois.

Photo of Frédéric Mouffle
Frédéric Mouffle Go to Frédéric Mouffle page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Mouffle image
Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises.

