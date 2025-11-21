Un pop-up store Shein, le 26 juin 2025. (Image d'illustration)
© ARNAUD FINISTRE / AFP
REUSSITE ECONOMIQUE
21 novembre 2025
Cette innovation technologique majeure que personne ne distingue chez Shein
Le modèle Shein est une incontestable réussite économique. Un succès en grande partie dû à de véritables innovations technologiques mises en place par le géant chinois.
A PROPOS DES AUTEURS
Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises.
