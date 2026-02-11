POLITIQUE
Le chauffage au bois pose un risque majeur de santé public, même si cela semble contre-intuitif.
DE QUEL BOIS JE ME CHAUFFE

11 février 2026

Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année

Le chauffage au bois est souvent présenté comme une solution écologique en France. Pourtant, une nouvelle étude met en garde contre le lien entre le chauffage au bois en hiver et environ 8 600 décès prématurés chaque année aux États-Unis.

Olivier Blond Go to Olivier Blond page

A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Blond image
Olivier Blond

Olivier Blond est conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air et Président de Bruitparif.

