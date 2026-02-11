DE QUEL BOIS JE ME CHAUFFE
Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année
Le chauffage au bois est souvent présenté comme une solution écologique en France. Pourtant, une nouvelle étude met en garde contre le lien entre le chauffage au bois en hiver et environ 8 600 décès prématurés chaque année aux États-Unis.
Olivier Blond est conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air et Président de Bruitparif.
