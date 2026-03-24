ARRETEZ D’EMMERDER LES FRANCAIS
24 mars 2026
Cette France pompidolienne qui se cache derrière le vote RN
Derrière la progression électorale du RN se dessine une recomposition plus profonde : celle d’un électorat ancré à droite, attaché au travail et à l’ordre social, qui brouille les frontières avec LR et fait ressurgir, en filigrane, une France aux accents pompidoliens.
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THEMATIQUESPolitique
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
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Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.