Ursula von der Leyen assiste à la cérémonie d'accueil des premiers soldats du groupement tactique de présence avancée renforcée (eFP) de l'OTAN à Rukla, en Lituanie, le 7 février 2017.
DEFENSE
14 décembre 2025
Cette Europe qui veut se remilitariser tout en restant totalement dépourvue de culture martiale
Alors que l’Europe accélère sa remilitarisation face au retour des conflits de haute intensité, elle demeure prisonnière d’un imaginaire de paix qui l’empêche d’assumer les coûts humains, sociaux et politiques de la guerre. À travers la polémique provoquée par les propos du général Fabien Mandon, l'Europe veut se défendre sans accepter l’esprit, la culture et le récit nécessaires à toute véritable dissuasion.
4 min de lecture
Zineb Riboua est chargée de recherche et responsable de programme au Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient de l'Institut Hudson. Elle est spécialisée dans l'implication de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient, au Sahel et en Afrique du Nord, dans la concurrence entre grandes puissances dans la région et dans les relations israélo-arabes. Avant de rejoindre l'Institut Hudson, Mme Riboua était assistante de recherche au Centre pour la civilisation juive de l'Université de Georgetown, où elle a travaillé sur l'identité juive au Maroc, les relations israélo-marocaines et les impacts culturels des Accords d'Abraham. Les articles et commentaires de Mme Riboua ont été publiés dans le Wall Street Journal, Foreign Policy, The National Interest, The Jerusalem Post, Tablet et d'autres publications.
