Cette Europe qui veut se remilitariser tout en restant totalement dépourvue de culture martiale

Zineb Riboua est chargée de recherche et responsable de programme au Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient de l'Institut Hudson. Elle est spécialisée dans l'implication de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient, au Sahel et en Afrique du Nord, dans la concurrence entre grandes puissances dans la région et dans les relations israélo-arabes. Avant de rejoindre l'Institut Hudson, Mme Riboua était assistante de recherche au Centre pour la civilisation juive de l'Université de Georgetown, où elle a travaillé sur l'identité juive au Maroc, les relations israélo-marocaines et les impacts culturels des Accords d'Abraham. Les articles et commentaires de Mme Riboua ont été publiés dans le Wall Street Journal, Foreign Policy, The National Interest, The Jerusalem Post, Tablet et d'autres publications.