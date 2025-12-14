POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Ursula von der Leyen assiste à la cérémonie d'accueil des premiers soldats du groupement tactique de présence avancée renforcée (eFP) de l'OTAN à Rukla, en Lituanie, le 7 février 2017.

©

Ursula von der Leyen assiste à la cérémonie d'accueil des premiers soldats du groupement tactique de présence avancée renforcée (eFP) de l'OTAN à Rukla, en Lituanie, le 7 février 2017.

DEFENSE

14 décembre 2025

Cette Europe qui veut se remilitariser tout en restant totalement dépourvue de culture martiale

Alors que l’Europe accélère sa remilitarisation face au retour des conflits de haute intensité, elle demeure prisonnière d’un imaginaire de paix qui l’empêche d’assumer les coûts humains, sociaux et politiques de la guerre. À travers la polémique provoquée par les propos du général Fabien Mandon, l'Europe veut se défendre sans accepter l’esprit, la culture et le récit nécessaires à toute véritable dissuasion.

Photo of Zineb Riboua
Zineb Riboua Go to Zineb Riboua page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Zineb Riboua image
Zineb Riboua

Zineb Riboua est chargée de recherche et responsable de programme au Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient de l'Institut Hudson. Elle est spécialisée dans l'implication de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient, au Sahel et en Afrique du Nord, dans la concurrence entre grandes puissances dans la région et dans les relations israélo-arabes. Avant de rejoindre l'Institut Hudson, Mme Riboua était assistante de recherche au Centre pour la civilisation juive de l'Université de Georgetown, où elle a travaillé sur l'identité juive au Maroc, les relations israélo-marocaines et les impacts culturels des Accords d'Abraham.  Les articles et commentaires de Mme Riboua ont été publiés dans le Wall Street Journal, Foreign Policy, The National Interest, The Jerusalem Post, Tablet et d'autres publications.

Populaires

1Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
2L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
3Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs
4Réforme des retraites : pourquoi la France s’obstine à poser la mauvaise question
5Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
6« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?
7Martin Gurri : "Biden s’est comparé à Roosevelt, Macron à Jupiter et l'extravagance de leur autopromotion aggrave l’ampleur de leur échec"