LE CALME AVANT LA TEMPETE...

17 mai 2026

Cette crise pétrolière et boursière qui nous menace

La montée des tensions autour de l’Iran et du détroit d’Ormuz n’a pas encore provoqué de panique sur les marchés. Pourtant, derrière le calme apparent de Wall Street, de nombreux économistes et experts redoutent un scénario plus profond : celui d’un choc énergétique durable capable de raviver l’inflation mondiale, fragiliser la croissance et déclencher une correction boursière majeure. Entre dépendance pétrolière, fragmentation géopolitique et emballement des valeurs technologiques liées à l’IA, les investisseurs sous-estiment-ils un changement de régime économique mondial ?