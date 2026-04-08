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Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025.
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ANALYSE

8 avril 2026

Cette contre offensive idéologique que l'Amérique MAGA lance à l’assaut des think-tanks européens

Depuis le retour de Donald Trump sur le devant de la scène, certains évoquent une volonté de reconstruire un soft power conservateur américain.

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MOTS-CLES

maga , Etats-Unis , Donald Trump , think-tanks , débats politiques , élections , opinion , europe , viktor orban

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Solans

Gabriel Solans est chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris Cité, spécialiste du Parti républicain.

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