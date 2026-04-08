ANALYSE
8 avril 2026
Cette contre offensive idéologique que l'Amérique MAGA lance à l’assaut des think-tanks européens
Depuis le retour de Donald Trump sur le devant de la scène, certains évoquent une volonté de reconstruire un soft power conservateur américain.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESmaga , Etats-Unis , Donald Trump , think-tanks , débats politiques , élections , opinion , europe , viktor orban
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Solans est chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris Cité, spécialiste du Parti républicain.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Solans est chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris Cité, spécialiste du Parti républicain.