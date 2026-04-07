POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La capitale qatarie, Doha, le 15 octobre 2022.
See image caption
See copyright

MENACE CRITIQUE

7 avril 2026

Panique dans le secteur médical : l’approvisionnement mondial en hélium est menacé par la guerre contre l’Iran

La guerre au Moyen-Orient a perturbé l'approvisionnement mondial en hélium. Le Qatar produit environ un tiers de l'hélium mondial, mais des attaques contre ses infrastructures gazières ont contraint la production à s'arrêter.

Photo of Gavin Harper
Gavin Harper Go to Gavin Harper page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Hélium , production mondiale , Guerre en Iran , Qatar , approvisionnement , stratégique

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Gavin Harper image
Gavin Harper
Chercheur en géopolitique

Gavin Harper est chercheur associé au Centre de Birmingham pour les éléments stratégiques et les matériaux critiques, où il se concentre sur les questions à l'intersection des matériaux critiques et de l'énergie.

Populaires

1Réforme universitaire en Chine : des doctorants sont dispensés d’écrire leur thèse s’ils développent un produit, une technologie ou une solution industrielle concrète
2Guerre en Ukraine : qui a vu que la Russie avait reculé de ses lignes de front depuis mars 2022 ?
3Arrêté anti-expulsion à Saint-Denis : ce méchant effet boomerang que prépare Bally Bagayoko contre ceux qui ont de vraies difficultés à se loger
4Les Occidentaux fuient leurs pays comme jamais auparavant et voilà pourquoi
5Pourquoi le kérosène est le véritable signe avant-coureur de la crise énergétique
6(In)sécurité des Français : mais que fait donc M. Nunez ?
7Ferghane Azihari : « Les réactions à mon livre sur l’islam ont révélé à quel point la vérité était devenue politiquement explosive dans notre société »