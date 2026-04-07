MENACE CRITIQUE
7 avril 2026
Panique dans le secteur médical : l’approvisionnement mondial en hélium est menacé par la guerre contre l’Iran
La guerre au Moyen-Orient a perturbé l'approvisionnement mondial en hélium. Le Qatar produit environ un tiers de l'hélium mondial, mais des attaques contre ses infrastructures gazières ont contraint la production à s'arrêter.
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Gavin Harper est chercheur associé au Centre de Birmingham pour les éléments stratégiques et les matériaux critiques, où il se concentre sur les questions à l'intersection des matériaux critiques et de l'énergie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Gavin Harper est chercheur associé au Centre de Birmingham pour les éléments stratégiques et les matériaux critiques, où il se concentre sur les questions à l'intersection des matériaux critiques et de l'énergie.