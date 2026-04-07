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Cette photographie montre une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, le 13 février 2026.
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CHOC SCIENTIFIQUE

7 avril 2026

Un ordinateur identifie une erreur dans un article de physique considéré comme une référence majeure et voilà l’énorme révolution scientifique que ça pourrait bien annoncer

Un chercheur de l'Université de Bath applique par curiosité un outil de vérification mathématique à un article de physique de référence — et découvre que l'un de ses théorèmes est invalide. Ce n'est pas une anecdote : c'est la démonstration que des erreurs formelles peuvent traverser des décennies de peer review sans être détectées. Et si l'IA devenait le relecteur infaillible que la science attendait sans le savoir, les conséquences pour la validation du savoir scientifique pourraient être proprement vertigineuses.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , IA , ordinateur , erreur , article scientifique , révolution , recherche , sciences

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jocelin Morisson

Jocelin Morisson est journaliste scientifique, auteur et traducteur. Depuis plus de vingt ans, il s’intéresse aux états modifiés de conscience, à la physique quantique et ses implications philosophiques, ainsi qu'aux liens entre science, culture et spiritualité de façon générale. Son dernier ouvrage, co-écrit avec l’ethnobotaniste Romuald Leterrier, s'intitule Se Souvenir du Futur

 

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