CHOC SCIENTIFIQUE

7 avril 2026

Un ordinateur identifie une erreur dans un article de physique considéré comme une référence majeure et voilà l’énorme révolution scientifique que ça pourrait bien annoncer

Un chercheur de l'Université de Bath applique par curiosité un outil de vérification mathématique à un article de physique de référence — et découvre que l'un de ses théorèmes est invalide. Ce n'est pas une anecdote : c'est la démonstration que des erreurs formelles peuvent traverser des décennies de peer review sans être détectées. Et si l'IA devenait le relecteur infaillible que la science attendait sans le savoir, les conséquences pour la validation du savoir scientifique pourraient être proprement vertigineuses.