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Une chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein avec une patiente pendant l'anesthésie avant une intervention chirurgicale, au bloc opératoire de la polyclinique Bordeaux Nord, dans le sud-ouest de la France.
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PERTE DE CHANCE

8 juin 2026

Accès aux traitements de pointe contre le cancer : voilà pourquoi les patients français sont désavantagés

Un médicament qui double l'espérance de vie dans le cancer du pancréas. Un délai moyen de 527 jours entre l'approbation européenne et la disponibilité effective en France. Dans une maladie où la survie se compte en mois, ce décalage n'est pas une abstraction administrative ; c'est une perte de chance documentée, qui sera parfois fatale, et une faute pour les autorités sanitaires.

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MOTS-CLES

médecine , Santé , médicament , traitement contre le cancer , blocage , autorités sanitaires , volet financier , prix , laboratoire , patients , chance perdue , espérance de vie

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
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Nathaniel Scher
Médecin

Nathaniel Scher est médecin spécialiste en oncologie, radiothérapie et en santé intégrative. Membre du centre de radiothérapie HORG (Hartmann Oncology Radiotherapy Group). Il exerce à l'Institut de radiothérapie Hartmann et à l'Institut Rafael, à Levallois Perret (92).