PERTE DE CHANCE
8 juin 2026
Accès aux traitements de pointe contre le cancer : voilà pourquoi les patients français sont désavantagés
Un médicament qui double l'espérance de vie dans le cancer du pancréas. Un délai moyen de 527 jours entre l'approbation européenne et la disponibilité effective en France. Dans une maladie où la survie se compte en mois, ce décalage n'est pas une abstraction administrative ; c'est une perte de chance documentée, qui sera parfois fatale, et une faute pour les autorités sanitaires.
8 min de lecture
Nathaniel Scher est médecin spécialiste en oncologie, radiothérapie et en santé intégrative. Membre du centre de radiothérapie HORG (Hartmann Oncology Radiotherapy Group). Il exerce à l'Institut de radiothérapie Hartmann et à l'Institut Rafael, à Levallois Perret (92).
Populaires
Nathaniel Scher est médecin spécialiste en oncologie, radiothérapie et en santé intégrative. Membre du centre de radiothérapie HORG (Hartmann Oncology Radiotherapy Group). Il exerce à l'Institut de radiothérapie Hartmann et à l'Institut Rafael, à Levallois Perret (92).