PERTE DE CHANCE

8 juin 2026

Accès aux traitements de pointe contre le cancer : voilà pourquoi les patients français sont désavantagés

Un médicament qui double l'espérance de vie dans le cancer du pancréas. Un délai moyen de 527 jours entre l'approbation européenne et la disponibilité effective en France. Dans une maladie où la survie se compte en mois, ce décalage n'est pas une abstraction administrative ; c'est une perte de chance documentée, qui sera parfois fatale, et une faute pour les autorités sanitaires.