FIN DE PARCOURS
8 juin 2026
Jean-Luc Mélenchon ou ce vieux marxisme repeint aux couleurs de la nouvelle démagogie
25 000 personnes à Saint-Denis, un discours de 50 minutes entre Kantorowicz et le Front populaire, des promesses sans financement et le mot "laïcité" soigneusement absent : Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne 2027 avec toute l'habileté rhétorique d'un tribun à son dernier tour de piste, et toute la démagogie d'un marxiste en fin de course.
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Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
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Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.