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Des partisans brandissent des drapeaux du parti et des drapeaux français lors d'un rassemblement de lancement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon
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FIN DE PARCOURS

8 juin 2026

Jean-Luc Mélenchon ou ce vieux marxisme repeint aux couleurs de la nouvelle démagogie

25 000 personnes à Saint-Denis, un discours de 50 minutes entre Kantorowicz et le Front populaire, des promesses sans financement et le mot "laïcité" soigneusement absent : Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne 2027 avec toute l'habileté rhétorique d'un tribun à son dernier tour de piste, et toute la démagogie d'un marxiste en fin de course.

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MOTS-CLES

Jean-Luc Mélenchon , meeting , Saint-Denis , révolutions , Histoire de France , gauche , élection présidentielle 2027 , France Insoumise , Nouvelle France , Corse , retraites , smic , progrès , IA , discours

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul-François Paoli

Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.   

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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.