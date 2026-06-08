FIN DE PARCOURS

8 juin 2026

Jean-Luc Mélenchon ou ce vieux marxisme repeint aux couleurs de la nouvelle démagogie

25 000 personnes à Saint-Denis, un discours de 50 minutes entre Kantorowicz et le Front populaire, des promesses sans financement et le mot "laïcité" soigneusement absent : Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne 2027 avec toute l'habileté rhétorique d'un tribun à son dernier tour de piste, et toute la démagogie d'un marxiste en fin de course.