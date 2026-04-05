DEMOCRATIE

5 avril 2026

Cette autre France aux ascendances étrangères qui ne demande qu’à être sauvée de Jean-Luc Mélenchon

Derrière la notion de « Nouvelle France » portée par Jean-Luc Mélenchon se dessine une réalité électorale complexe, mêlant jeunesse urbaine, quartiers populaires et héritages migratoires. Entre dynamiques sociales, géographiques et parfois confessionnelles, cet électorat hétérogène interroge les stratégies politiques traditionnelles et révèle les profondes recompositions du paysage électoral français.