DEMOCRATIE
5 avril 2026
Cette autre France aux ascendances étrangères qui ne demande qu’à être sauvée de Jean-Luc Mélenchon
Derrière la notion de « Nouvelle France » portée par Jean-Luc Mélenchon se dessine une réalité électorale complexe, mêlant jeunesse urbaine, quartiers populaires et héritages migratoires. Entre dynamiques sociales, géographiques et parfois confessionnelles, cet électorat hétérogène interroge les stratégies politiques traditionnelles et révèle les profondes recompositions du paysage électoral français.
19 min de lecture
Abdoulaye Kanté est policier dans le Val-d'Oise.
Sabrina Medjebeur est analyste culturelle et essayiste.
Lucas Jakubowicz est journaliste politique et rédacteur en chef de Décideurs Magazine.
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Sabrina Medjebeur est analyste culturelle et essayiste.
Lucas Jakubowicz est journaliste politique et rédacteur en chef de Décideurs Magazine.