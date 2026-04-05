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Jean-Luc Mélenchon s'exprime lors d'une conférence de presse au siège du parti à Paris le 6 octobre 2025.
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DEMOCRATIE

5 avril 2026

Cette autre France aux ascendances étrangères qui ne demande qu’à être sauvée de Jean-Luc Mélenchon

Derrière la notion de « Nouvelle France » portée par Jean-Luc Mélenchon se dessine une réalité électorale complexe, mêlant jeunesse urbaine, quartiers populaires et héritages migratoires. Entre dynamiques sociales, géographiques et parfois confessionnelles, cet électorat hétérogène interroge les stratégies politiques traditionnelles et révèle les profondes recompositions du paysage électoral français.

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MOTS-CLES

la nouvelle France , immigration , électeurs , droite , gauche , Vote , démocratie , la France insoumise , LFI , musulmans , Intégration , Jean-Luc Mélenchon , assimilation

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Abdoulaye Kanté

Abdoulaye Kanté est policier dans le Val-d'Oise. 

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Sabrina Medjebeur

Sabrina Medjebeur est analyste culturelle et essayiste.

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Lucas Jakubowicz

Lucas Jakubowicz est journaliste politique et rédacteur en chef de Décideurs Magazine.