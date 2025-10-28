Phénomène naturel ou avertissement ?

Cette anomalie dans le champ magnétique de la Terre qui grandit massivement sans que personne ne comprenne pourquoi

Sous l’océan Atlantique, le bouclier magnétique de la Terre se fissure. Entre l’Amérique du Sud et l’Afrique, une vaste zone de faiblesse du champ magnétique – l’« anomalie de l’Atlantique Sud » – s’étend désormais jusqu’aux côtes africaines. Ce phénomène, suivi de près par les satellites européens, intrigue et inquiète les géophysiciens : il perturbe les satellites, menace nos systèmes GPS et interroge sur la stabilité du noyau terrestre.