ATLANTICO-BUSINESS
25 mai 2026
Ces très grandes marques de luxe qui donnent à Roland-Garros un air de Fashion-week
Que ce soit en sponsorisant le tournoi ou certaines loges, en nouant des partenariats multiples avec des joueurs stars, les marques de très grand luxe se sont imposées dans le tennis. Le rapprochement est spectaculaire.
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MOTS-CLESbusiness , Rolland-Garros , Tennis , mode , Marques de luxe , Athlètes , Fashion week , Gucchi , Lacoste , Rolex , Renault
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.