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Le Serbe Novak Djokovic effectue un retour de coup droit face au Français Giovanni Mpetshi Perricard lors de leur match de simple messieurs le premier jour du tournoi de tennis de Roland-Garros sur le court Philippe-Chatrier au complexe de Roland-Garros à Paris le 24 mai 2026.
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ATLANTICO-BUSINESS

25 mai 2026

Ces très grandes marques de luxe qui donnent à Roland-Garros un air de Fashion-week

Que ce soit en sponsorisant le tournoi ou certaines loges, en nouant des partenariats multiples avec des joueurs stars, les marques de très grand luxe se sont imposées dans le tennis. Le rapprochement est spectaculaire.

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MOTS-CLES

business , Rolland-Garros , Tennis , mode , Marques de luxe , Athlètes , Fashion week , Gucchi , Lacoste , Rolex , Renault

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.