Ces technologies effrayantes auxquelles sont prêts à recourir les Poutine et autres Xi de la planète pour vivre jusqu’à 150 ans
La discussion inédite entre les présidents chinois et russe autour de la prolongation de la vie révèle un enjeu planétaire : la médecine de la longévité n’est plus une utopie. Cellules souches, organes imprimés en 3D, médecine préventive et régénérative connaissent une accélération sans précédent. Mais alors que Pékin et Moscou investissent massivement, la France et l’Europe risquent de rester spectatrices, faute de vision politique et de stratégie scientifique à long terme.