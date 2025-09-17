Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Santéil y a 1 heures
Personne âgée. (Image d'illustration)
Ces technologies effrayantes auxquelles sont prêts à recourir les Poutine et autres Xi de la planète pour vivre jusqu’à 150 ans

La discussion inédite entre les présidents chinois et russe autour de la prolongation de la vie révèle un enjeu planétaire : la médecine de la longévité n’est plus une utopie. Cellules souches, organes imprimés en 3D, médecine préventive et régénérative connaissent une accélération sans précédent. Mais alors que Pékin et Moscou investissent massivement, la France et l’Europe risquent de rester spectatrices, faute de vision politique et de stratégie scientifique à long terme.

avec Christophe de Jaeger
author imageChristophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

Ces technologies effrayantes auxquelles sont prêts à recourir les Poutine et autres Xi de la planète pour vivre jusqu’à 150 ans

