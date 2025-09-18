Internationalil y a 4 heures
Persécutions au Nigeria
Ces massacres de chrétiens qui ravagent le Nigeria dans l’indifférence générale
Massacres de villages chrétiens, enlèvements massifs, application de la charia : la violence s’intensifie au Nigeria, première puissance démographique d’Afrique. Derrière les chiffres glaçants – 7 087 chrétiens tués et 7 800 kidnappés en sept mois – se dessine une réalité complexe, où persécution religieuse, luttes pour les terres, réseaux criminels et impuissance de l’État s’entremêlent. Un drame majeur qui reste largement ignoré par les médias et les chancelleries occidentales.