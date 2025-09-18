Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 6 au 12 septembre

Internationalil y a 4 heures
Photo de l’épave d’une voiture prise le 18 mai 2014 sur les lieux d’un attentat-suicide dans le quartier majoritairement chrétien de Sabon Gari, à Kano, dans le nord du Nigeria. Cinq personnes, dont l’auteur de l’attentat, ont été tuées lorsqu’une voiture piégée a explosé près d’un bar en plein air, détruisant six véhicules et soufflant les vitres de plusieurs immeubles. (Image d'illustration)
Photo de l’épave d’une voiture prise le 18 mai 2014 sur les lieux d’un attentat-suicide dans le quartier majoritairement chrétien de Sabon Gari, à Kano, dans le nord du Nigeria. Cinq personnes, dont l’auteur de l’attentat, ont été tuées lorsqu’une voiture piégée a explosé près d’un bar en plein air, détruisant six véhicules et soufflant les vitres de plusieurs immeubles. (Image d'illustration) © AFP
Persécutions au Nigeria

Ces massacres de chrétiens qui ravagent le Nigeria dans l’indifférence générale

Massacres de villages chrétiens, enlèvements massifs, application de la charia : la violence s’intensifie au Nigeria, première puissance démographique d’Afrique. Derrière les chiffres glaçants – 7 087 chrétiens tués et 7 800 kidnappés en sept mois – se dessine une réalité complexe, où persécution religieuse, luttes pour les terres, réseaux criminels et impuissance de l’État s’entremêlent. Un drame majeur qui reste largement ignoré par les médias et les chancelleries occidentales.

avec Jean-Baptiste NoéetLoup Viallet
author imageJean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue de géopolitique Conflits. 

Il est auteur notamment de : La Révolte fiscale. L'impôt : histoire, théorie et avatars (Calmann-Lévy, 2019) et Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015)

Voir la bio »
author imageLoup Viallet

Loup Viallet est spécialiste en économie internationale et en géopolitique africaine. Il est l’auteur de La fin du franc CFA (2020) et Après la paix (2021).

Voir la bio »

Ces massacres de chrétiens qui ravagent le Nigeria dans l’indifférence générale

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Société