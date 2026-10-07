MENACE EN VUE ?
7 octobre 2026
Ces experts en sécurité qui craignent un potentiel 7-octobre en France
Le démantèlement d’une cellule à Brest projette la menace terroriste dans une nouvelle dimension : l’éventualité de cibles collectives et locales en France, sur le modèle des massacres du 7 octobre.
9 min de lecture
Alain Chouet est un ancien officier de renseignement français.
Il a été chef du service de renseignement de sécurité de la DGSE de 2000 à 2002.
Alain Chouet est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l’islam et le terrorisme. Son dernier livre, "Au coeur des services spéciaux : La menace islamiste : Fausses pistes et vrais dangers", est paru chez La Decouverte en 2011.
Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.
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Alain Chouet est un ancien officier de renseignement français.
Il a été chef du service de renseignement de sécurité de la DGSE de 2000 à 2002.
Alain Chouet est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l’islam et le terrorisme. Son dernier livre, "Au coeur des services spéciaux : La menace islamiste : Fausses pistes et vrais dangers", est paru chez La Decouverte en 2011.
Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.