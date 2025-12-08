RENVERSEMENT DE TENDANCE

8 décembre 2025

Ces études qui montrent que les candidates femmes sont désormais nettement plus demandées que les hommes pour les postes scientifiques universitaires

En 2015, une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) révélait des résultats particulièrement surprenants. D’après les auteurs (Williams et Ceci) les femmes seraient privilégiées face aux hommes pour l’accès aux postes de professeur dans le domaine des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques aux États-Unis.