Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Sportil y a 4 heures
L’Italienne Beatrice Anna Colli participe aux qualifications féminines d’escalade lors des Jeux mondiaux 2025, au parc Tianfu à Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan, le 14 août 2025. (Image d'illustration)
L’Italienne Beatrice Anna Colli participe aux qualifications féminines d’escalade lors des Jeux mondiaux 2025, au parc Tianfu à Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan, le 14 août 2025. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Sports extrêmes

Ces cinq blessures communes que peut provoquer la pratique de l’escalade

L’escalade et le bloc séduisent un public toujours plus large, jusqu’à figurer aux Jeux olympiques. Mais derrière l’image d’un sport complet et stimulant se cache une réalité moins connue : tendinites, déchirures, doigts à ressaut, orteils en griffe ou encore lésions cutanées. Des blessures fréquentes qui rappellent que grimper exige non seulement de la force et de la technique, mais aussi une préparation et une vigilance constantes.

avec Dan Baumgardt
author imageDan Baumgardt

Dan Baumgardt est Maître de conférences au sein de l'École de physiologie, de pharmacologie et neurosciences de l'Université de Bristol.

Voir la bio »

Ces cinq blessures communes que peut provoquer la pratique de l’escalade

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Santé