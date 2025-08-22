Sports extrêmes

Ces cinq blessures communes que peut provoquer la pratique de l’escalade

L’escalade et le bloc séduisent un public toujours plus large, jusqu’à figurer aux Jeux olympiques. Mais derrière l’image d’un sport complet et stimulant se cache une réalité moins connue : tendinites, déchirures, doigts à ressaut, orteils en griffe ou encore lésions cutanées. Des blessures fréquentes qui rappellent que grimper exige non seulement de la force et de la technique, mais aussi une préparation et une vigilance constantes.