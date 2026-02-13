PARADOXE DE FERMI

Ces astrophysiciens pensent que nous avons tout faux dans notre manière de chercher des planètes susceptibles d’abriter une vie extra terrestre

Depuis que l’astronome Frank Drake a formulé sa célèbre équation dans les années 60, une question hante l’astrophysique : « Où sont-ils ? » C’est le fameux paradoxe de Fermi. Si des milliards de planètes peuplent notre galaxie, pourquoi le silence cosmique est-il total ? Pendant des décennies, nous avons suivi l’eau, espérant que la présence de liquide suffirait à voir éclore la vie. Mais une étude récente de l’ETH Zurich vient bousculer ce dogme : l’eau ne serait que le décor, tandis que le phosphore et l’azote en seraient les acteurs principaux, distribués selon une véritable « roulette géologique ».