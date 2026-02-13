POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundCette image diffusée le 6 janvier 2020 avec l'autorisation du Goddard Space Flight Center de la NASA montre une illustration d'artiste de la planète TOI 700 d, la première planète de la taille de la Terre située dans la zone habitable découverte par le satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA. Image d'illustration
See image caption
See copyright

PARADOXE DE FERMI

13 février 2026

Ces astrophysiciens pensent que nous avons tout faux dans notre manière de chercher des planètes susceptibles d’abriter une vie extra terrestre

Depuis que l’astronome Frank Drake a formulé sa célèbre équation dans les années 60, une question hante l’astrophysique : « Où sont-ils ? » C’est le fameux paradoxe de Fermi. Si des milliards de planètes peuplent notre galaxie, pourquoi le silence cosmique est-il total ? Pendant des décennies, nous avons suivi l’eau, espérant que la présence de liquide suffirait à voir éclore la vie. Mais une étude récente de l’ETH Zurich vient bousculer ce dogme : l’eau ne serait que le décor, tandis que le phosphore et l’azote en seraient les acteurs principaux, distribués selon une véritable « roulette géologique ».

Photo of Anna Alter
Anna Alter Go to Anna Alter page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

vie extraterrestre , univers , Paradoxe de Fermi , eau liquide , planètes

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Anna Alter image
Anna Alter

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche. 

Populaires

1Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
2Et la ministre allemande de l’économie et de l’énergie révéla enfin le VRAI coût du raccordement des renouvelables au réseau électrique
3Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année
4« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
5Les 27 se divisent sur 2 visions opposées de l’avenir de l’Europe. En oubliant chacune LE problème politique majeur de l’UE ?
6Et si le mois de février 2026 venait de marquer un tournant DÉTERMINANT dans l’histoire de l’IA ?
7Malaise à Paris : cachez moi ces élus socialistes juifs qu’un « électorat populaire » ne saurait voir